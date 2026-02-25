Si è avvicinato al bordo della cascata per fare una foto La persona che era con lui ha cercato di trattenerlo per i vestiti ma non ce la fatta | 36enne cade da 40 metri e muore

Si è avvicinato al bordo di una cascata alta circa 40 metri con l’obiettivo di fare una foto ed è precipitato. È morto così Caio Libero Batistela, un turista di 36 anni. Siamo sul fiume São Jorge, a Ponta Grossa, in Brasile. Secondo la Cnn Brasil, Batistela ha perso l’equilibrio: “La persona che era con lui ha raccontato che si è avvicinato molto alla cascata per scattare una foto. Ha persino cercato di afferrargli i vestit i, ma purtroppo non è riuscita a trattenerlo e ha rischiato a sua volta di cadere”, le parole del vigile del fuoco Gustavo Sabatoski. Il terreno ripido e scivoloso. Le squadre di emergenza sono arrivate sul posto intorno alle 14:50 del 21 febbraio, secondo quanto riportato dai media. I soccorritori avrebbero avuto difficoltà a raggiungere l’area a causa del terreno ripido e pericoloso. Dopo l’incidente, il corpo di Batistela è stato trasportato all’Istituto di Medicina Legale di Ponta Grossa prima di essere restituito alla famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

