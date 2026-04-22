Antonello da Messina asta decisiva a Parigi | la Sicilia tenta il rientro dell’opera

Il conto alla rovescia è già iniziato e porta dritto al 16 giugno, quando a Parigi sarà battuto all’asta un inedito “Volto di giovane santo”, attribuito dagli studiosi ad Antonello da Messina. Un’opera di qualità eccezionale, destinata ad attirare l’interesse del mercato internazionale, ma che.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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