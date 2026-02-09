L’Italia compra l’Ecce Homo di Antonello da Messina che cambiò la storia il colpo segreto da 12 milioni all’asta di Sotheby’s | ecco perché quest’opera è così importante

L’Italia ha acquistato l’Ecce Homo di Antonello da Messina, un’opera che ha cambiato la storia dell’arte. La compra è avvenuta in modo riservato, con un’asta da 12 milioni di dollari presso Sotheby’s. La mossa serve a recuperare un pezzo importante del Rinascimento meridionale, che per anni è stato fuori dal Paese. Ora l’opera torna in Italia, dove potrà essere ammirata e studiata di nuovo.

Un’acquisizione di rilievo, condotta con discrezione, riporta in Italia un tassello significativo del Rinascimento meridionale. L’Ecce Homo di Antonello da Messina, inizialmente inserito come lotto 18 nell’asta Old Masters di Sotheby’s a New York prevista per lo scorso 5 febbraio, è stato ritirato dalla vendit a. Dietro la mossa, confermata da indiscrezioni raccolte da La Repubblica, c’è l’intervento diretto dello Stato italiano, che si è assicurato l’opera attraverso una trattativa privata. L’accordo si sarebbe concluso per una cifra intorno ai 12 milioni di dollari (circa 11 milioni di euro), un importo che rientra nella stima iniziale della casa d’aste, fissata tra i 10 e i 15 milioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Italia compra l’Ecce Homo di Antonello da Messina che cambiò la storia, il colpo segreto da 12 milioni all’asta di Sotheby’s: ecco perché quest’opera è così importante Approfondimenti su Antonello da Messina Italia Da Sotheby's all'asta"oltre"100 milioni di dollari"in gioielli Asta record per Gustav Klimt: il ritratto di Elizabeth Lederer del 1916 venduto per 200 milioni da Sotheby’s Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Antonello da Messina Italia Argomenti discussi: L’Italia compra l’Antonello da Messina che cambiò per sempre gli Ecce Homo; L’Italia disciplina la dimensione subacquea; Pubblicato il rapporto L’Italia della povertà. Dinamiche sociali, risposte pubbliche e racconto dei media; RED III: l’Italia recepisce la nuova direttiva sulle rinnovabili. L’Italia compra l’Antonello da Messina che cambiò per sempre gli Ecce HomoIl ministero tratta in segreto con Sotheby’s per evitare la vendita pubblica della sola opera del pittore rimasta sul mercato. Prezzo finale: 12 milioni di ... repubblica.it L'Italia compra un pezzo di storia del web? Bending Spoons tratta per Aol con YahooSecondo Reuters, l'italiana Bending Spoons sarebbe in fase avanzata di negoziazione per l'acquisto di Aol da Yahoo, controllata dal fondo Apollo Global Management. L'operazione, stimata attorno a 1,4 ... hwupgrade.it Paolo Veronese 1528 1588 Ecce Homo x.com ECCE HOMO ANTONELLO DA MESSINA - 1475 Piacenza - Collegio Alberoni facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.