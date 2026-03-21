Fiumicino all’aeroporto la presentazione del rientro in Italia dell’ Ecce Homo di Antonello da Messina

A Fiumicino si terrà la presentazione ufficiale del rientro in Italia dell’“Ecce Homo” di Antonello da Messina, un dipinto che è stato recentemente acquistato dallo Stato italiano. L’evento si svolgerà presso l’aeroporto, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e curatori. La cerimonia segnerà il ritorno dell’opera in Italia, dopo il suo trasferimento nel paese.

Fiumicino, 21 marzo 2026 – Sarà Fiumicino a fare da cornice alla presentazione ufficiale del rientro in Italia dell’ “Ecce Homo” di Antonello da Messina, il dipinto recentemente acquistato dallo Stato italiano. L’appuntamento è fissato per giovedì 26 marzo alle 10, nella lounge di ITA Airways dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino. A illustrare alla stampa i particolari della missione sarà il ministro della Cultura Alessandro Giuli, di ritorno da New York. Insieme a lui saranno presenti il comandante dei Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale, Generale B. Antonio Petti, e il presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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