Un confronto tra due figure note dello spettacolo ha attirato l’attenzione nei giorni recenti. Un noto conduttore ha ricevuto un avviso riguardante la possibilità di ripetere determinati schemi, secondo quanto riferito da un’altra personalità del settore. Alcuni scommettitori avevano già puntato su questa persona come possibile protagonista di future trasmissioni, anche prima che diventasse un volto di punta in una grande emittente pubblica.

C’è chi scommette su Stefano De Martino da tempo, ben prima che diventasse il volto simbolo della nuova generazione di conduttori Rai. E tra questi c’è senza dubbio Antonella Clerici, che qualche tempo fa aveva pronosticato per lui un futuro da “numero uno” della tv italiana. Previsione puntualmente confermata dai fatti. Oggi, però, con il Festival di Sanremo 2027 ormai all’orizzonte e il nome di De Martino saldamente al timone in veste di conduttore e direttore artistico, la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha voluto lanciare un piccolo, affettuoso monito a De Martino. Un consiglio tra colleghi, che suona anche come un avvertimento. L’avvertimento di Antonella Clerici a Stefano De Martino.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Antonella Clerici, l’avvertimento a Stefano De Martino: “Sarebbe ripetitivo”

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