Sanremo 2027 Antonella Clerici e l’avvertimento per Stefano De Martino | Sarebbe ripetitivo

Da ilsipontino.net 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista rilasciata a un settimanale, una nota conduttrice italiana ha parlato della sua lunga carriera in televisione, menzionando anche l'edizione di Sanremo 2027. Ha rivolto un avvertimento a un collega, suggerendo che ripetere certi schemi potrebbe risultare poco originale. La conduttrice ha poi condiviso alcuni pensieri sulla sua esperienza professionale, senza entrare in dettagli specifici sui progetti futuri.

Antonella Clerici è tra le grandi conduttrici italiane. La donna ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi per celebrare i tanti anni di carriera in televisione. Durante la chiacchierata, la conduttrice di E' sempre mezzogiorno ha parlato del prossimo Festival di Sanremo che verrà condotto per la prima volta da Stefano De Martino. La donna ha usato parole di elogio per descrivere il collega napoletano dichiarando in questo modo: "Stefano De Martino è uno showman, tutto quello che sta raccogliendo è meritato. Sanremo 2027? I tempi sono cambiati e sono convinta che Stefano si preparerà benissimo." Antonella Clerici ha quindi parlato della possibilità di vederla sul palco dell'Ariston insieme all'uomo, dichiarando in questo modo: "Questa è una di quelle domande terribili.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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