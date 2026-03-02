Stefano De Martino a Sanremo? Antonella Clerici interviene dopo l’annuncio ufficiale

Antonella Clerici ha commentato l’annuncio ufficiale riguardante la partecipazione di Stefano De Martino a Sanremo. La conduttrice ha espresso il suo pensiero in merito, intervenendo dopo che la notizia è stata resa nota. La discussione sulla presenza di De Martino alla prossima edizione del Festival di Sanremo è al centro dell’attenzione, mentre il dibattito sul suo ruolo continua a suscitare interesse.

L’eco dell’ultimo Festival di Sanremo non si è ancora spenta e tra le voci più attente e affettuose nei confronti della kermesse c’è quella di Antonella Clerici. La conduttrice non ha nascosto di aver apprezzato profondamente l’edizione guidata da Carlo Conti, un giudizio che va oltre il legame personale che la unisce al presentatore toscano, da sempre uno dei suoi amici più cari. Clerici ha seguito con partecipazione le serate del Festival, condividendo anche i momenti più delicati, comprese le critiche che non sono mancate nei confronti di Conti. Con lui, raccontano i ben informati, avrebbe affrontato anche il tema del futuro della manifestazione e dell’arrivo di Stefano De Martino alla guida dell’edizione 2027. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Stefano De Martino a Sanremo 2027 con Antonella Clerici, le voci sulla presenza con Carlo Conti per l'annuncioStefano De Martino dovrebbe essere il conduttore del Festival di Sanremo 2027 insieme ad Antonella Clerici: durante la serata finale sarebbe attesa...

Stefano De Martino, Affari Tuoi si sposta. L’annuncio di Antonella ClericiÈ ufficialmente iniziato un periodo di grossi cambiamenti per Stefano De Martino.

Approfondimenti e contenuti su Stefano De Martino.

Temi più discussi: Il passaggio di consegne: Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico del Festival 2027; L'annuncio ufficiale: Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027; Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, il golden boy Rai pronto a guidare il festival; Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027, l'annuncio in diretta.

Stefano De Martino a Sanremo 2027, svelato chi ci sarà con lui. Fuori la Clerici e cambia Affari TuoiDopo l'addio di Carlo Conti, Stefano De Martino è stato scelto dalla Rai come nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027 ... corrieredellosport.it

Stefano De Martino a Sanremo 2027 promette bene, ma la Rai con lui ha sbagliato nell'ultimo annoLa nomina in diretta di De Martino come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 raccoglie consensi. Ma anche perplessità: il fatto che Rai1 non abbia mai davvero testato il conduttore in prim ... vanityfair.it

Carlo Conti e la stima per Stefano De Martino #CarloConti #stefanodemartino #Sanremo2026 #Sanremo2027 #fblifestyle - facebook.com facebook

Stefano De Martino, il bravo guaglione. La Rai si gioca a Sanremo la carta del piacione nazpop (di A. Marrocco) x.com