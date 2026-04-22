Antonella Clerici e la gaffe sui piselli che ha mandato in tilt la Rai | ecco cos’è successo in diretta

Durante una puntata di un programma televisivo, l'ospite ha pronunciato una frase imprevista riguardante i piselli, creando scompiglio negli studi e sui social. La conduttrice, nota per la sua naturalezza, ha reagito con sorriso, mentre il momento è subito diventato virale online. La trasmissione è rimasta coinvolta in discussioni e commenti, attirando l'attenzione dei media su quanto accaduto in diretta.

Bastano poche parole pronunciate con la spontaneità di sempre per trasformare una normale puntata di È sempre mezzogiorno in un momento cult della televisione italiana. Antonella Clerici lo ha fatto ancora, regalando al pubblico di Rai 1 un episodio destinato a entrare di diritto nell’olimpo dei fuoriprogramma televisivi più memorabili. Durante la puntata del 16 aprile, la conduttrice ha esclamato con genuino rammarico: “ Ha indovinato delle cose impossibili e mi è caduta proprio sui piselli “. Una frase che, pronunciata in diretta nazionale, ha scatenato la reazione a catena che conosciamo bene: silenzio di frazione di secondo, poi l’esplosione di risate in studio e, inevitabilmente, la corsa ai social dove il video è diventato virale in manciata di minuti.🔗 Leggi su Screenworld.it

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