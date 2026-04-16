Gaffe di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno il doppiosenso in diretta | È caduta sui piselli

Durante la trasmissione televisiva “È sempre mezzogiorno”, la conduttrice ha pronunciato involontariamente un doppiosenso mentre parlava di un gioco telefonico con lo chef. La frase ha suscitato attenzione tra i telespettatori e sui social, dove alcuni hanno commentato l’episodio. La battuta ha generato reazioni varie, con alcuni utenti che hanno ritenuto la situazione imbarazzante, mentre altri hanno scherzato sull’accaduto.

Nuovo scivolone hot per Antonella Clerici durante la diretta di È sempre mezzogiorno. La conduttrice è stata vittima di un doppiosenso involontario durante un gioco telefonico con lo chef Daniele Persegani. Non è la prima volta: la sua carriera della è costellata di gag a luci rosse.🔗 Leggi su Fanpage.it

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