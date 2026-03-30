Nelle prime ore della mattina, le forze dell'ordine hanno arrestato un minorenne con l’accusa di propaganda e istigazione a discriminazione razziale. L’operazione si è svolta in una regione dell’Italia centrale e fa parte di un’indagine più ampia condotta in ambito antiterrorismo. Le autorità hanno sequestrato materiale informatico ritenuto collegato alle attività illecite.

L'AQUILA (ITALPRESS) – Operazione antiterrorismo nelle prime ore della mattinata tra Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, dove il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, con il supporto dei Comandi provinciali, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un diciassettenne, disposto dal Gip del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila su richiesta della Procura minorile. Il giovane, originario del Pescarese ma domiciliato in provincia di Perugia, è ritenuto gravemente indiziato dei reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di odio razziale, etnico e religioso, nonchè di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Arrestato 17enne per propaganda e istigazione discriminazione razziale

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