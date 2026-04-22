Anticipazioni Un Posto al Sole 27-30 aprile | la banda attacca il Palazzo e scoppia il panico Micaela cambia idea ma la verità è sconvolgente

Da webmagazine24.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana dal 27 al 30 aprile, la soap “Un Posto al Sole” andrà in onda con un episodio in meno a causa della Festa dei Lavoratori. Durante questa settimana, una banda attacca il Palazzo causando il panico tra i personaggi coinvolti. Nel corso delle puntate, Micaela cambierà idea e sarà svelata una verità sconvolgente che coinvolge i protagonisti della soap.

Settimana ‘ridotta’ per la sopa “Un Posto al Sole”, in onda da lunedì 27 a giovedì 30 aprile, con l’assenza dell’appuntamento del venerdì 1° maggio per la Festa dei Lavoratori. Nonostante lo stop, la programmazione non rinuncia ai colpi di scena: giovedì è infatti previsto un doppio episodio. Sul fronte delle dinamiche personali, Serena continua. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Un posto al sole anticipazioni dal 7 all’11 febbraio: brutta notizia per Franco.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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