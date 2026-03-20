Un Posto al Sole anticipazioni dal 23 al 27 marzo 2026 | Micaela ‘sostituisce’ Manuela alle nozze ma Niko se ne accorge
Nelle puntate di Un Posto al Sole dal 23 al 27 marzo 2026, Micaela prende il posto di Manuela alle nozze con Niko, che si accorge di qualcosa di strano. Durante il matrimonio, Manuela si dedica anche alla discussione della tesi di laurea, creando una situazione inaspettata per i protagonisti. La scena si svolge tra imprevisti e tensioni, mentre i personaggi affrontano i loro impegni.
© US Rai Matrimonio con ‘imprevisto’ in arrivo nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Nel giorno delle sue nozze con Niko, Manuela deve anche discutere la tesi di Laurea. La ragazza rischia quindi di non arrivare in tempo, a causa del ritardo di un professore. Monica, la madre di Manuela, propone dunque alla gemella identica Micaela di prendere il posto della sorella all’altare. Tuttavia, Niko si accorge in tempo dello scambio e il lieto evento rischia di saltare. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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