Un Posto al Sole anticipazioni dal 27 al 30 aprile | settimana corta per la soap di Rai 3
Da giovedì 27 a domenica 30 aprile, la soap di Rai 3 andrà in onda con alcune variazioni. La settimana includerà un doppio episodio giovedì 30 aprile, poiché la trasmissione non sarà trasmessa il primo maggio. Questa modifica riguarda la programmazione settimanale e si concluderà con un episodio in più rispetto ai giorni normali.
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 al 30 aprile. Giovedì 30 doppio episodio poichè il 1°maggio la soap non andrà in onda. Serena continua a mostrarsi prudente nei confronti di Maurizio, mentre Manuela è determinata ad approfondire il rapporto con il padre. Micaela, pur mantenendo un atteggiamento apparentemente ostile, potrebbe cambiare prospettiva grazie all’intervento di Samuel. Nel frattempo, il piano di Rino di colpire Palazzo Palladini scatena la furia di Eduardo, anche se Persico non sembra intenzionato a fare marcia indietro, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. Mariella, decisa a far incontrare Bice e Massaro per discutere di Gerry, organizza un piccolo tranello, ma l’incontro non va come previsto.🔗 Leggi su 2anews.it
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