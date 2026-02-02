Adelaide torna a Milano e fa subito una scoperta su Umberto. La sua presenza a villa Guarnieri scuote le tranquille settimane del Paradiso delle Signore. I fan della soap aspettano già con ansia le prossime puntate, dove si preannunciano nuovi colpi di scena.

Il ritorno di Adelaide a Milano promette di scatenare nuovi colpi di scena nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore. Negli episodi presto in onda su Rai Uno infatti, la contessa rimetterà piede a villa Guarnieri, dando vita a una serie di eventi che ci accompagneranno e ci faranno stare con il fiato sospeso nelle prossime settimane. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Adelaide torna a Milano. Nel corso delle prossime puntate, la contessa potrà considerare terminato il suo percorso per ritrovare sé stessa, e quindi lascerà il convento, nel quale è andata a rifugiarsi, per rimettere piede nel capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Il 9 gennaio, Il Paradiso delle Signore rivela che Adelaide è stata smascherata e Marcello decide di condividere la scoperta con Umberto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

IL PARADISO DELLE SIGNORE ANTICIPAZIONI: ADELAIDE SCOPRE LA GRAVIDANZA DI ROSA E DECIDE DI COLPIRLA

Il Paradiso delle signore, anticipazioni future: Adelaide torna a villa Guarnieri (e fa una scoperta su Umberto)Nuovi colpi di scena nelle prossime puntate Il Paradiso delle signore: Adelaide torna e fa un scoperta su Umberto. News IPDS. superguidatv.it

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2-6: Agata riceve un'offerta a Firenze, Umberto prova a tamponare i problemi. Trame giorno per giornoNuova settimana ad alta tensione al Paradiso: l’offerta di lavoro a Firenze mette Agata davanti a una scelta che può cambiare tutto, mentre Umberto prova a tamponare i problemi ... ilmessaggero.it

«Dopo tutto quello che è successo, non posso più fidarmi ciecamente». Questo è il dubbio che tormenta Odile nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda il 6 febbraio. Stando alle anticipazioni, la giovane si troverà ad affrontare sospetti sempr facebook