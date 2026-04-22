Anniversario della Liberazione in città le autorità omaggiano i caduti

Oggi a Modena si sono svolte le cerimonie ufficiali per l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Le autorità hanno partecipato alla deposizione delle corone di fiori in ricordo dei caduti della Seconda guerra mondiale e della Resistenza. Le iniziative, che si sono svolte in diverse location della città, sono state accompagnate da momenti di commemorazione pubblica. La giornata rappresenta un’occasione per ricordare gli eventi che hanno segnato la fine del regime nazifascista.

Le iniziative istituzionali dedicate all’81° anniversario della Liberazione di Modena dal nazifascismo hanno preso il via oggi, mercoledì 22 aprile, con la tradizionale deposizione delle corone in memoria dei caduti della Seconda guerra mondiale e della Resistenza.Il sindaco Massimo Mezzetti e.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Firenze ricorda l’81° anniversario della Liberazione, gli appuntamenti in cittàFirenze, 18 aprile 2026 – Firenze, città medaglia d’oro della Resistenza, si prepara a celebrare sabato 25 aprile l’81° anniversario della... 81esimo anniversario della Liberazione: le iniziative a SansepolcroIl Comune di Sansepolcro celebra l’81° Anniversario della Liberazione con una serie di iniziative dedicate alla memoria, alla riflessione e alla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; 81° Anniversario della Liberazione; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; 81° anniversario della Liberazione 25 Aprile 2026. Cattolica e San Giovanni in Marignano. 25 Aprile: celebrano l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismoCattolica e San Giovanni in Marignano. 25 Aprile: celebrano l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Quest’anno ricorre l’anniversario del referendum ... lapiazzarimini.it 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia ... tg24.sky.it Verbania celebra l’81° Anniversario della Liberazione con cerimonie ufficiali sabato 25 aprile 2026. - facebook.com facebook Celebrazione dell'81° Anniversario della Liberazione - Sabato 25 Aprile 2026. x.com