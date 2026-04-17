81esimo anniversario della Liberazione | le iniziative a Sansepolcro

A Sansepolcro si sono svolte diverse iniziative per l’81° anniversario della Liberazione. Il Comune ha organizzato eventi che coinvolgono cittadini e istituzioni, con l’obiettivo di ricordare quel periodo e i valori della Repubblica. La giornata comprende manifestazioni pubbliche e momenti di commemorazione, puntando a mantenere viva la memoria storica tra la popolazione.

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