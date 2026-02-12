Apre finanziamenti fantasma ad ignari clienti della concessionaria | truffe per oltre 1 milione di euro

La Guardia di Finanza di Soave ha smascherato un giro di truffe legate a finanziamenti mai effettivamente aperti. Sono stati più di un milione di euro sottratti a ignari clienti, che avevano ricevuto comunicazioni di prestiti inesistenti. Le indagini sono partite dopo le segnalazioni di cittadini che si sono accorti di essere stati truffati. Gli investigatori hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari reali, portando alla luce un sistema fraudolento che coinvolgeva una concessionaria.

Dalle indagini infatti sarebbe emerso un articolato sistema fraudolento che l'indagato avrebbe messo in piedi sfruttando la rete commerciale "convenzionata" con una nota finanziaria del settore automotive, trasformata in un vero e proprio rubinetto di liquidità. Sarebbero quasi cinquanta le persone coinvolte, tra parti lese e soggetti comunque danneggiati, molte delle quali si sono viste da un lato recapitare solleciti di pagamento relativi a finanziamenti mai stipulati e, dall'altro, negare richieste di mutui o prestiti in quanto formalmente "morosi". Stando a quanto portato alla luce dalle Fiamme gialle di Soave, il titolare della concessionaria, in qualità di dealer convenzionato, avrebbe presentato pratiche di finanziamento connesse all'acquisto di veicoli utilizzando la documentazione di soggetti ignari, già clienti della concessionaria, così da avviare e alimentare decine di rapporti fittizi.

