In attesa dell’uscita di Il Diavolo Veste Prada 2, una notizia sta attirando l’attenzione sui social: l’attrice Anne Hathaway ha recentemente condiviso un’immagine in cui ritrae i capelli di Andy Sachs, il personaggio che interpretava nel primo film. La pubblicazione ha rapidamente generato reazioni sulla piattaforma di breve-video, creando un certo entusiasmo tra i fan e alimentando discussioni tra gli utenti.

Ok, allora: il countdown per Il Diavolo Veste Prada 2 è ufficialmente partito, ma la cosa che sta succedendo davvero adesso non è solo cinema. È hair panic collettivo. Perché sì, Anne Hathaway è tornata nei panni di Andy Sachs. e nel frattempo ha riattivato un’ossessione che evidentemente non avevamo mai superato: capelli lunghi, scalati, color cioccolato con frangia. Anne Hathaway, Il Diavolo Veste Prada e l’effetto Andy Sachs è immediato (e molto reale). Basta vedere le foto del press tour o anche solo qualche scatto dal set: capelli lunghi, pieni, super morbidi, quel castano chocolate che prende la luce in modo assurdo e soprattutto il taglio scalato che incornicia il viso senza sembrare costruito.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anne Hathaway ha appena riportato i capelli di Andy Sachs, e TikTok è già in crisi

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