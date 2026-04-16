Anne Hathaway dice addio ad Andy Sachs e debutta con una nuova immagine

L’attrice Anne Hathaway è tornata a New York con un nuovo stile, lasciandosi alle spalle il look che l’ha caratterizzata nei ruoli passati. La sua apparizione pubblica ha attirato l’attenzione dei fotografi, presentandola con un’immagine completamente diversa da quella di Andy Sachs, personaggio che aveva interpretato in precedenza. La sua presenza si è fatta notare per il cambio di look e il gesto simbolico di un nuovo inizio.

Non è solo un cambio di look. È un passaggio di fase, quasi un gesto simbolico. Anne Hathaway torna a New York e, davanti agli obiettivi, si presenta con un’ immagine completamente diversa da quella che abbiamo imparato ad associare al suo ritorno nei panni di Andy Sachs. Niente frangia, niente richiami diretti a I l Diavolo Veste Prada 2: al suo posto, una nuova identità visiva, più libera, più audace, più vicina alla trasformazione che sta vivendo anche sullo schermo. E sì, basta uno sguardo per capirlo. Anne Hathaway, addio alla frangia di Andy Sachs. Per settimane abbiamo seguito il suo ritorno nei panni della giornalista più iconica del cinema fashion, Andy Sachs, tra styling studiati al millimetro, frangia protagonista e look costruiti per dialogare con l’immaginario di Il Diavolo Veste Prada 2.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anne Hathaway dice addio ad Andy Sachs e debutta con una nuova immagine Notizie correlate Anne Hathaway riporta in auge la frangia di Andy SachsSono trascorsi vent’anni dall’uscita nei cinema di Il diavolo veste Prada, un film che ha conquistato un’intera generazione grazie al sapiente mix di... Anne Hathaway, con la «frangia di Andy Sachs» per la seconda tappa del tour de Il diavolo veste Prada 2Anne Hathaway e la frangia iconica Complice una frangia, anzi, «la frangia», quella che nel primo film delinea il glow up del personaggio, tracciando...