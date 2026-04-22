Una donna e i suoi figli sono morti in un episodio avvenuto a Catanzaro, attirando l'attenzione sui dettagli della vicenda. Un esperto in campo psicologico ha commentato la situazione, sottolineando che non si trattava di un gesto impulsivo, ma di una scelta nata dalla condizione di isolamento della donna. La vicenda ha suscitato discussioni sulla presenza di reti di supporto e sul ruolo delle relazioni sociali in casi come questo.

La tragedia di Catanzaro “non è un gesto d’impeto”. Così lo psichiatra Paolo Crepet è intervenuto sulla vicenda che ha visto una donna gettarsi dal balcone insieme ai suoi tre figli. Per l’esperto è tempo di smetterla di raccontare queste vicende nel modo sbagliato. “Era sola e il suo disagio non è stato intercettato”, spiega. Il fulcro del problema non sarebbe quindi la fede, la donna infatti era molto religiosa, ma l‘assenza di una rete di supporto. Crepet sul suicidio di Catanzaro Lo psichiatra Paolo Crepet, interpellato dall’Adnkronos, ha spiegato che quello accaduto a Catanzaro non è un semplice gesto d’impeto perché, se così fosse, “chiunque di noi potrebbe lanciarsi dal balcone stasera stessa”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anna Democrito morta coi figli a Catanzaro, Paolo Crepet critico sulla tragedia: "Era sola, bastava un'amica"

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