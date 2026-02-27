Secondo una ricerca condotta da ProntoPro, nel 2025 l'87 per cento degli italiani ha preferito ricevere supporto psicologico in presenza. I mesi di gennaio e agosto registrano il maggior numero di richieste, con ansia, stress e paure tra i problemi più segnalati, in particolare dagli under 25. La ricerca fornisce dettagli su problematiche, età e modalità di accesso al supporto.

Ansia e stress le principali motivazioni Nel 2025, le principali motivazioni che spingono ad andare da uno psicologo sono risultate ansia, stress e paure. Secondo i dati ProntoPro.it, oltre quattro richieste su dieci (41%) sono infatti legate a queste problematiche, una quota in crescita di tre punti percentuali rispetto al 2024, quando si attestava al 38%, e che racconta come il disagio emotivo legato alla gestione delle pressioni quotidiane continui a rappresentare una delle principali porte di accesso al supporto psicologico. In particolare, il disagio appare più evidente nelle fasce più giovani: tra i 18 e i 24 anni, infatti, la percentuale di richieste riconducibili ad ansia, stress e paure sale al 46% (cinque punti percentuali in più rispetto alla media nazionale). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Supporto psicologico: l'87 per cento degli italiani preferisce la terapia in presenza. Gennaio e agosto i mesi con più richieste. Ansia, stress e paure le problematiche principali, soprattutto per gli under 25

Leggi anche: Pressioni, stress, ansia: come funziona il supporto psicologico nei villaggi olimpici di Milano-Cortina

Ricerca di lavoro e salute mentale: il 42% degli italiani dichiara impatti negativi sul benessere psicologico, con stress e frustrazione legati a tempi lunghi e scarsa trasparenzaLo studio, inoltre, rivela che il 55% dei partecipanti descrive la ricerca di un’occupazione come fonte di stress, mentre il 36% riporta conflitti...

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Discussioni sull' argomento Il posto fisso (ma povero) non lo vuole più nessuno; Una nuova analisi svela le regioni italiane più coinvolte in Sanremo 2026.

L'indagine, tre under 35 su 4 sentono bisogno di supporto psicologicoRoma, 6 ago. (Adnkronos Salute) - Tre giovani su 4 avvertono l'esigenza di un supporto psicologico. Il disagio è più accentuato tra le donne: l'87,3% dichiara di aver avvertito l'esigenza di un ... iltempo.it

Salute mentale/ Indagine Cng-Eures: 3 giovani su 4 tra i 15 e i 35 anni avvertono l’esigenza di un supporto psicologico ma neanche 1 su 3 lo ha ricevutoIl Consiglio Nazionale dei Giovani (Cng) ha diffuso i risultati di una nuova indagine sulla salute mentale dei giovani italiani, realizzata con il supporto tecnico di EU.R.E.S. Ricerche Economiche e ... ilsole24ore.com

MattinaLive. . Salute mentale e Intelligenza Artificiale: il futuro del supporto psicologico è già qui! Affrontiamo un tema delicatissimo da una prospettiva assolutamente rivoluzionaria. Accogliamo in studio l’esperta di intelligenza artificiale Lucia Rocco - facebook.com facebook