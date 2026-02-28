I Carabinieri di Grottaminarda hanno denunciato tre persone per maltrattamento di animali. Le indagini hanno portato alla scoperta di animali legati con catene corte e privi di microchip. Le autorità hanno avviato i procedimenti legali nei confronti degli individui coinvolti, che ora sono sotto indagine. Nessun dettaglio sulle identità delle persone coinvolte è stato reso noto.

I Carabinieri hanno denunciato tre persone per maltrattamento di animali. Tre cani meticci erano tenuti legati a catene corte e senza alcun riparo dalle intemperie. Intervenuto il servizio veterinario dell’ASL per le cure e la registrazione all’anagrafe canina I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria tre persone per “maltrattamento di animali”. Il provvedimento scaturisce da un controllo effettuato dai militari in due comuni della valle dell’Ufita che ha portato alla luce una situazione di grave disagio per tre cani meticci. Nello specifico, è stato accertato che gli animali venivano tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e che procuravano loro sofferenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Animali legati a catene corte e senza microchip: scattano le denunce

Catene, sporcizia e animali denutriti: scattano denunce e multe in un allevamentoCatene troppo corte, stalle sporche, animali malnutriti e segnati da ferite evidenti.

Tutto quello che riguarda Animali legati.

Temi più discussi: Limatola, sequestrati cani in un'azienda: legati e senza acqua potabile; Limatola, cani maltrattati e senza acqua: scatta il sequestro; Dal febbraio 2025 a Paranaguá sono state adottate complessivamente 344 adozioni di cani e gatti.; A Chiaravalle centrale i carabinieri forestali intervengono per salvaguardare il benessere animale.

Animali, la nuova legge Brambilla: carcere per i maltrattamenti, multe più salate e stop alle catene. Cosa prevedePene più severe e nuove tutele per gli animali, prevedendo il divieto di tenere cani e altri animali d’affezione legati alla catena e anche di commercializzare pelli e pellicce di gatto domestico. ilmessaggero.it

Carcere per le sevizie, multe e stop alle catene: cosa c'è nella nuova legge contro la violenza sugli animaliRimangono esclusi da queste disposizioni i casi disciplinati da leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento e spettacoli circensi. Il disegno di legge interviene anche sulla legge 201/2010 ... ilmattino.it

Malnutriti e legati a catena, quattro cani salvati dalle guardie zoofile OIPA di Pavia. Denunciato il proprietario Quattro cani detenuti in condizione di forte degrado sono stati salvati dalle Guardie Zoofile dell’OIPA di Pavia intervenute in un’abitazione privata insi - facebook.com facebook