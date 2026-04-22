andreoni lancia la sfida per il post rossi

Il sindaco facente funzione, Matteo Andreoni, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per la carica di primo cittadino. Andreoni, che ha assunto temporaneamente il ruolo di sindaco dall’autunno scorso, dopo la nomina di Enrico Rossi come vicepresidente del consiglio regionale, ha deciso di concorrere alle prossime elezioni amministrative. La sua candidatura segna un passo importante nella scena politica locale, con il suo nome ora presente tra i pretendenti alla guida del municipio.

L’attuale sindaco facente funzione Matteo Andreoni, che guida l’amministrazione dall’autunno scorso, quando Enrico Rossi è stato eletto in consiglio regionale e poi nominato vicepresidente di Palazzo Raffaello, ufficializza la candidatura a primo cittadino. Lo fa a capo della lista civica ‘Diamo Valore’: "Un nome che è un programma – spiega -. Si apre una nuova fase. Dopo quella della cantierizzazione, ora dobbiamo dare rilevanza ai contenitori realizzati. La squadra uscente (il gruppo di maggioranza in scadenza ‘Adesso ancora avanti’, ndr) è in gran parte confermata, ma ci sono anche novità in grado di apportare nuove idee e freschezza, in un perfetto mix tra esperienza, competenza e innovazione".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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