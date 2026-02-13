Cremonese-Genoa lo Zini trema | Nicola sfida il suo passato De Rossi lancia Baldanzi

Lo stadio Giovanni Zini si anima durante Cremonese-Genoa, una partita che nasce dall’esigenza di entrambe di conquistare punti salvezza. Nicola torna a sfidare la sua ex squadra, mentre De Rossi punta su Baldanzi per cambiare le sorti del match. La tensione si percepisce già nei primi minuti, con i tifosi che incitano incessantemente le rispettive squadre.

Il pomeriggio domenicale della venticinquesima giornata di Serie A accende i riflettori sullo Stadio Giovanni Zini, teatro di un confronto che profuma di sopravvivenza. Cremonese e Genoa si ritrovano l’una di fronte all’altra in una situazione di classifica speculare e preoccupante: entrambe appaiate a quota 23 punti, le due compagini sentono il fiato sul collo della zona retrocessione, rendendo questo incrocio un autentico spartiacque stagionale. Se i grigiorossi di Davide Nicola — grande ex della sfida — sono a caccia di una vittoria che manca ormai dal 7 dicembre, il Grifone guidato da Daniele De Rossi arriva in Lombardia con il rammarico per la beffa subita contro il Napoli, ma con la consapevolezza di aver ritrovato un’identità tattica solida e battagliera. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Tommaso Baldanzi, arrivato al Genoa a fine gennaio, ha finalmente la possibilità di esordire contro la Cremonese, dopo mesi di attesa.

Dopo la vittoria contro il Bologna, l’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha commentato l’impatto di Baldanzi sulla squadra e ha risposto alle domande sulla sua filosofia di allenamento, definita “deRossismo”.

