Cremonese-Genoa lo Zini trema | Nicola sfida il suo passato De Rossi lancia Baldanzi
Lo stadio Giovanni Zini si anima durante Cremonese-Genoa, una partita che nasce dall’esigenza di entrambe di conquistare punti salvezza. Nicola torna a sfidare la sua ex squadra, mentre De Rossi punta su Baldanzi per cambiare le sorti del match. La tensione si percepisce già nei primi minuti, con i tifosi che incitano incessantemente le rispettive squadre.
Il pomeriggio domenicale della venticinquesima giornata di Serie A accende i riflettori sullo Stadio Giovanni Zini, teatro di un confronto che profuma di sopravvivenza. Cremonese e Genoa si ritrovano l’una di fronte all’altra in una situazione di classifica speculare e preoccupante: entrambe appaiate a quota 23 punti, le due compagini sentono il fiato sul collo della zona retrocessione, rendendo questo incrocio un autentico spartiacque stagionale. Se i grigiorossi di Davide Nicola — grande ex della sfida — sono a caccia di una vittoria che manca ormai dal 7 dicembre, il Grifone guidato da Daniele De Rossi arriva in Lombardia con il rammarico per la beffa subita contro il Napoli, ma con la consapevolezza di aver ritrovato un’identità tattica solida e battagliera. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Genoa, l’ora di Baldanzi: De Rossi lo lancia contro la Cremonese per il debutto d’autore
Tommaso Baldanzi, arrivato al Genoa a fine gennaio, ha finalmente la possibilità di esordire contro la Cremonese, dopo mesi di attesa.
De Rossi dopo Genoa Bologna: «Ecco come sarà il Genoa con Baldanzi. DeRossismo? Ecco cosa rispondo»
Dopo la vittoria contro il Bologna, l’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha commentato l’impatto di Baldanzi sulla squadra e ha risposto alle domande sulla sua filosofia di allenamento, definita “deRossismo”.
