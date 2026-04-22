Aurelio Andreazzoli ha commentato le recenti situazioni riguardanti gli allenatori di Milan e Juventus. Ha affermato che Spalletti ha presentato le novità in anticipo e che Allegri conosce bene il mestiere. Le sue dichiarazioni si sono concentrate su aspetti tecnici e sulla gestione delle squadre, senza entrare in dettagli personali o deduzioni.

C'è una cosa in comune che unisce Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti: la terra, la loro Toscana. Negli ultimi decenni, questa terra fu una vera e propria protagonista in Serie A, non solo con i due appena menzionati, ma anche con Aurelio Andreazzoli, che nei primi anni 200 accettò di sedersi sulla panchina della Juventus. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico bianconero ha voluto parlare sia del rapporto avuto con Spalletti, che della sfida di domenica contro il Milan. Ecco, di seguito, le sue parole: «Eravamo stati avversari, lui all'Empoli e io alla Massese in Serie C1 l'anno in cui loro hanno vinto la Coppa Italia di categoria, nel 1995: non eravamo nello stesso girone, però ci siamo incontrati in Coppa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Andreazzoli: “Spalletti ha anticipato le novità. Allegri? Conosce il mestiere”

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