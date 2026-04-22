L’ex vice di Spalletti ha commentato la situazione attuale delle squadre di vertice, affermando che ora la Juventus è una squadra seria come quella guidata da Spalletti. Ha sottolineato che Allegri e Spalletti sono considerati i migliori allenatori, e che questa valutazione non è casuale. Le sue parole si concentrano sulle qualità degli allenatori più quotati e sui risultati ottenuti sul campo.

La solita, floridissima, Toscana ha cullato e sfornato tantissimi allenatori da Serie A negli ultimi decenni: Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, certo, ma anche quell’Andreazzoli che nei primi anni Duemila decise di mettere il turbo alla sua carriera da tecnico accettando la proposta dell’attuale guida della Juventus: Luciano allenatore e Aurelio vice, prima all’Udinese e poi alla Roma. I due si conoscevano già dai tempi della Serie C1 - una decina di anni prima - e avevano legato a Coverciano dove erano stati compagni di stanza. Aurelio Andreazzoli, com’era scattata la scintilla con Spalletti? “Eravamo stati avversari, lui all’Empoli e io alla Massese in Serie C1 l’anno in cui loro hanno vinto la Coppa Italia di categoria, nel 1995: non eravamo nello stesso girone, però ci siamo incontrati in Coppa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Andreazzoli: "La Juve ora è una squadra seria come Spalletti. Allegri, parlano i punti"

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