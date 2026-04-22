Andreazzoli racconta Allegri e Spalletti | Se sono considerati i migliori ci sarà un motivo…Vi svelo questi aneddoti su di loro

L'allenatore ha commentato le carriere di Allegri e Spalletti in vista della partita tra Milan e Juventus di domenica a San Siro. Ha detto che, se sono considerati tra i migliori, ci sarà un motivo e ha promesso di condividere alcuni aneddoti su di loro. La sfida tra le due squadre si avvicina e le parole dell’allenatore hanno attirato l’attenzione degli appassionati.

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