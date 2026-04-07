Vi svelo il piano per tagliare i tribunali in Toscana | ecco quelli considerati di troppo Il caso Firenze

In Toscana si discute di un progetto che prevede la riduzione di alcuni tribunali sulla base dei carichi di lavoro e delle dimensioni degli uffici giudiziari. La proposta suggerisce di chiudere quelli con meno di 10 magistrati e 30 dipendenti, mentre si prevede di concentrare maggiori risorse su gli uffici più sovraccarichi. L’obiettivo dichiarato è migliorare l’efficienza e la qualità del servizio giudiziario nella regione.

La geografia giudiziaria italiana potrebbe mutare: c'è un piano per la riorganizzazione. I dettagli della "rivoluzione" nella nostra regione, provincia per provincia “Rivedere le piante organiche degli uffici giudiziari in base agli effettivi carichi di lavoro”, ma anche “chiudere" gli uffici più piccoli e destinare maggiori risorse (umane ed economiche) "agli uffici con maggiori sofferenze in modo da migliorare l’efficienza e la qualità del servizio”. E’ questo uno degli otto punti di cui si compone la proposta. Sette anni in fabbrica, oggi è la regina toscana dei contenuti per adulti. L'intervista . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: La mannaia vien di notte: vi svelo il piano dei tagli alla guardia medica di Firenze, zona per zona Vi svelo il piano paramilitare per assaltare i portavalori: chi sono e come agiscono gli specialistiGli ultimi assalti paramilitari ai portavalori compiuti sulla Statale 655 Foggia-Candela e il 7 gennaio 2026 sulla A14 in agro di Cerignola, ma anche... Si parla di: Vi svelo il piano per tagliare i tribunali in Toscana: ecco quelli considerati di troppo. Cosa rischia Arezzo; Cosa sta succedendo con gli anziani a Firenze.