L’allenatore ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Luciano Spalletti, sottolineando la sua capacità di risolvere le situazioni difficili alla Juventus. Ha anche fatto riferimento alle prospettive per la prossima stagione, con un tono di fiducia e stima. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista, senza ulteriori commenti o approfondimenti sulle tempistiche o sui dettagli tecnici.

di Angelo Ciarletta Aurelio Andreazzoli ha elogiato a gran voce Luciano Spalletti, parlando del suo operato alla Juventus e non solo. Vediamo cosa ha detto. Aurelio Andreazzoli ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato di Spalletti e anche di Allegri. ULTIMISSIME JUVE LIVE IL RAPPORTO CON SPALLETTI – «Eravamo stati avversari, lui all’Empoli e io alla Massese in Serie C1 l’anno in cui loro hanno vinto la Coppa Italia di categoria, nel 1995: non eravamo nello stesso girone, però ci siamo incontrati in Coppa. Poi abbiamo frequentato il super corso di Coverciano e da lì è nato il progetto di lavorare insieme qualora si fosse presentata l’occasione giusta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Andreazzoli loda Spalletti: «Ero certo che avrebbe messo le cose a posto alla Juventus. E l’anno prossimo…»

LUCIANO SPALLETTI’s emotional speech to the team after renewing his contract with Juventus

Notizie correlate

Spalletti a Sky: «A un certo punto ero convinto di poter ricreare l’entusiasmo che ho creato a Napoli»Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Leggi anche: Marquez: "La Ducati non domina? Qui non ero a posto, eppure c'ero quasi. Non so che è successo alla gomma"

Una raccolta di contenuti

Andreazzoli: Certo che Spalletti risollevasse la Juventus. Milan, possono essere contenti tuttiIntervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Aurelio Andreazzoli ha parlato della Juventus e di come Spalletti l'ha risollevata:. tuttomercatoweb.com

Spalletti senza scemenze, Juve senza tuffi. Così segna a priori... Vlahovic all'Empoli? Vi spiegoAurelio Andreazzoli ha iniziato ad allenare nel 1985, nei dilettanti. Ma solo certi incontri possono cambiare la direzione della carriera: in questo caso quello con Luciano Spalletti. Insieme, infatti ... tuttosport.com