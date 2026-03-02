L'allenatore ha rilasciato un'intervista a Sky, dichiarando di aver creduto di riuscire a riprodurre l'entusiasmo che aveva portato a Napoli. Ha spiegato di aver avuto questa convinzione in un determinato momento, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sui risultati successivi. La conversazione si è concentrata sulle sue aspettative e sulla fiducia riposta nel progetto.

Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara un’offerta per Locatelli. Le ultime Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City.». Cosa ha detto Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «A un certo punto ero convinto di poter ricreare l’entusiasmo che ho creato a Napoli»

Leggi anche: Torino, D’Aversa prima del match con la Lazio: «Situazione difficile ma bisogna ricreare entusiasmo. Zapata e Simeone insieme? Ecco cosa ho chiesto»

"Ho perso 30kg. Mi ero convinto che sarei morto come mio padre. Raoul Bova? Un santo". Così Ricky MemphisDa “Ultrà” a “Immaturi”, ma anche “Loro" di Sorrentino e tanta tv ("Distretto di polizia", “Tutto chiede salvezza” e tra poco "I Cesaroni - il...

Approfondimenti e contenuti su Spalletti.

Temi più discussi: Juventus, Spalletti a Sky: In 2-3 partite ci hanno massacrati. A un certo punto credevo…; VIDEO. Juve, Spalletti si merita il rinnovo? L'analisi; Spalletti spazza via i depressi: Se ci credo? Io ci vivo per il quarto posto! Juve, un gran finale; Roma-Juventus, Spalletti: Vivo per il quarto posto, faremo un gran finale di stagione.

Juventus, Spalletti a Sky: In 2-3 partite ci hanno massacrati. A un certo punto credevo…Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti ha commentato così il 3-3 tra Roma e Juventus nello scontro diretto dell'Olimpico ... msn.com

Spalletti a Sky: 110 e lode per la volontà, sotto l’aspetto della qualità abbiamo lasciato qualcosa. Il più bel segnale che mi ha dato la squadra è stato…Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro la Roma: Qual è lo stato d'animo nello spogliatoio? Lo stato d'animo è di ... tuttojuve.com

La cura di Luciano Spalletti alla @juventusfc si vede, si nota. La squadra gioca in avanti e non molla mai #FinoAllaFine . Se avessimo un paio di attaccanti “veri” saremmo messi meglio. Alle volte poi gli episodi a questi livelli cambiano le partite vedi in Champi x.com

Il cuore della Juve è la più bella notizia per Luciano Spalletti. Ma la Roma di Gasperini, a prescindere da come andrà a finire la corsa Champions, ha dimostrato di essere la più forte tra le squadre che ambiscono a quell'obiettivo. E poi quel ragazzino in mezzo facebook