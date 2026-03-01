Marquez | La Ducati non domina? Qui non ero a posto eppure c' ero quasi Non so che è successo alla gomma

Durante l'ultima gara, lo spagnolo ha spiegato che non si sentiva completamente a suo agio con la moto, anche se era vicino ai migliori. Ha parlato del ritiro e della strategia di spingere negli ultimi dieci giri, sottolineando come i rivali abbiano migliorato le prestazioni nel corso della stagione. Ha anche menzionato l’attesa per il prossimo appuntamento a Jerez, senza fare riferimenti a cause specifiche del problema alla gomma.

Per Marc Marquez non è stato un grande inizio di stagione. Sabato la vittoria nella Sprint persa per una decisione della direzione gara, domenica il ritiro per via del cedimento della gomma posteriore mentre però era quarto, in difficoltà con una Ducati che questo fine settimana ha dimostrato di non essere più lo schiacciasassi del 2025, almeno a giudicare dalle prestazioni sul tracciato thailandese di Buriram. C’è da voltare pagina in fretta, insomma. Per quanto riguarda il ritiro, il campione del mondo si è fatto l’idea di un cedimento improvviso: "Secondo me il pneumatico è esploso sul cordolo – ha detto a Sky Sport – mi è partito dopo la curva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Marquez: La Ducati non domina? Qui non ero a posto, eppure c'ero quasi. Non so che è successo alla gommaLo spagnolo racconta la gara e il ritiro: L'idea era dare tutto negli ultimi 10 giri. È vero che già a fine 2025 i rivali hanno fatto passi avanti, ma aspettiamo Jerez... ... gazzetta.it

