Luciano Spalletti ha commentato l’1-1 della Juventus contro il Sassuolo, sottolineando i troppi punti persi e la necessità di sfruttare la sosta per riorganizzarsi. Ai microfoni di Rai Sport, l’allenatore ha criticato la gestione dei ritmi e la mancanza di mobilità della squadra, esprimendo una certa amarezza per il risultato ottenuto in casa.

Luciano Spalletti non nasconde l’amarezza ai microfoni di Rai Sport dopo l’ 1-1 interno della Juventus contro il Sassuolo, puntando l’indice sulla gestione dei ritmi e sulla mancanza di mobilità dei suoi. “Siamo stati statici, la palla girava piano e siamo finiti nel traffico cercando imbucate impossibili”, ha analizzato il tecnico toscano, evidenziando come la scarsa lucidità nel possesso abbia favorito le ripartenze neroverdi, costate il gol del pareggio. Nonostante il forcing finale e il rigore fallito da Locatelli, l’allenatore bianconero glissa sulle colpe individuali: “Il peggiore? Mi astengo. Cerco di essere ottimista, ma è chiaro che abbiamo rilasciato punti sanguinosi come già accaduto in questa stagione”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Spalletti gela la Juve: “Troppi punti persi, ora sfruttiamo la sosta”

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