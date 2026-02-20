Il ruggito di Italiano si fa sentire Una prova da squadra seria E ora va espugnato il Dall’Ara

Vincenzo Italiano ha commentato con entusiasmo la prestazione della sua squadra, definendola “seria e matura”. La partita si è conclusa con una vittoria convincente, che ha dimostrato compattezza e attenzione difensiva. L’allenatore ha sottolineato come la squadra abbia mostrato carattere e determinazione, anche in un campo difficile come il Brann Stadion. Ora, però, la concentrazione si sposta sulla prossima sfida: espugnare il Dall’Ara. La Fiorentina si prepara a una trasferta importante, con l’obiettivo di consolidare il proprio rendimento.

"Prestazione seria, matura, attenta, solida, concreta.". Se non ci fosse da salire subito sul charter per rientrare a Bologna, Vincenzo Italiano gli aggettivi positivi nella sala stampa del Brann Stadion li spenderebbe tutti. In un colpo solo, anzi due mettendoci i tre punti in campionato con il Torino, il tecnico ha ritrovato tracce importanti di Bologna vero. E nel gelo di Bergen c'è riuscito grazie al pragmatismo. "Campo di battaglia o campo di patate?", scherza il tecnico. Che poi va dritto al punto: "Meno male che il giorno prima siamo venuti a controllare il terreno: una volta capito le condizioni in cui era abbiamo deciso di non rischiare nulla.