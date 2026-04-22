Dopo le dimissioni di Paolo Barelli, che ha assunto il ruolo di sottosegretario nel nuovo governo, Andrea Pieri è stato nominato presidente della Federazione italiana nuoto. Pieri, presidente della Rari Nantes Florentia, prenderà il comando dell'organizzazione che si occupa di gestire e promuovere il nuoto a livello nazionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle scorse ore.

ROMA – L’Arno dei campioni e dei dirigenti nazionali. Andrea Pieri, presidente della Rari Nantes Florentia, guiderà la Federazione italiana nuoto. Paolo Barelli, presidente Fin, è diventato sottosegretario nel governo Meloni. Quindi ha delegato Pieri a guidare il nuoto italiano. “Su proposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sentito il Consiglio dei Ministri e con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Paolo Barelli è stato nominato Sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento. Il Presidente Paolo Barelli ha prestato giuramento assumendo ufficialmente le funzioni. Di conseguenza, in ragione del temporaneo impedimento ai sensi della legge n.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Andrea Pieri guiderà la Federnuoto. Dopo le dimissioni di Paolo Barelli che diventa sottosegretario nel governo Meloni

Notizie correlate

Barelli non molla la Federnuoto: delegate le funzioni di presidente al vice PieriPaolo Barelli, appena nominato sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento, lascia la guida operativa della Federazione Italiana Nuoto.

L’effetto domino su Barelli e la Federnuoto salva: le pillole del giornoDopo essersi dimesso da capogruppo di Forza Italia alla Camera (al suo posto arriva Enrico Costa) e aver lanciato una stoccata velenosa ai figli di...

Altri aggiornamenti

Andrea Pieri guiderà la Federnuoto. Dopo le dimissioni di Paolo Barelli che diventa sottosegretario nel governo MeloniROMA – L’Arno dei campioni e dei dirigenti nazionali. Andrea Pieri, presidente della Rari Nantes Florentia, guiderà la Federazione italiana nuoto. Paolo Barelli, presidente Fin, è diventato ... firenzepost.it

NEWS - Barelli sottosegretario, delega la guida della Federnuoto a PieriPaolo Barelli è stato nominato sottosegretario ai rapporti con il Parlamento e a guidare la Federnuoto ora sarà il n.2 Andrea Pieri. In ragione del temporaneo impedimento ai sensi della legge n.215/2 ... napolimagazine.com