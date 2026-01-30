Andrea Delogu esce allo scoperto col nuovo fidanzato Alessandro Marziali | ecco chi è

Andrea Delogu ha ufficializzato la sua relazione con Alessandro Marziali. La conduttrice ha mostrato sui social il suo nuovo fidanzato, rompendo il silenzio e lasciando intendere di essere felice di aver ritrovato il sorriso. I due sono stati visti insieme in diverse occasioni, e ora non nascondono più il loro amore.

Nuovo amore per Andrea Delogu: chi è Alessandro Marziali, l'uomo che le ha restituito finalmente il sorriso. Scopriamo tutto di seguito! Leggi anche: Avete visto cosa hanno detto ad Andrea Delogu? Parole squallide, attacco gratuito e vergognoso Andrea Delogu volta pagina e lo fa senza più nascondersi. Dopo settimane di voci e supposizioni, la conduttrice è stata fotografata in atteggiamenti inequivocabili con Alessandro Marziali, l'uomo che le ha restituito serenità dopo un periodo complesso della sua vita privata. Le immagini pubblicate dai settimanali di gossip non lasciano spazio a dubbi: tra Andrea Delogu e il nuovo compagno è nata una relazione solida, che va avanti ormai da qualche mese.

Andrea Delogu al centro dell’attenzione: dopo il bacio appassionato con un uomo sotto casa, i rumors sul suo nuovo possibile compagno si intensificano.

Alessandro Marziali è il nuovo compagno di Andrea Delogu, figura che ha portato serenità nella sua vita dopo un periodo complesso.

