Andrea Candeo tra i più belli d' Italia ora volto delle campagne di Rispetto per tutti gli animali

Andrea Candeo, modello e attore, è stato eletto nel 2024 come il più bello d'Italia ad Alassio. Agronomo di professione, ha lavorato nel settore dello spettacolo e si distingue anche per il suo aspetto estetico. Recentemente, è stato scelto come testimonial dalle tre nuove campagne social dell’associazione no-profit “Rispetto per tutti gli animali”. La scelta è stata fatta dal presidente dell’associazione, Giancarlo De Salvo.

Modello e attore, agronomo di professione, Andrea Candeo, eletto nel 2024 Il più bello d’Italia ad Alassio, è stato scelto da Giancarlo De Salvo, presidente dell’associazione no-profit Rispetto per tutti gli animali, come testimonial delle tre nuove campagne social. Una scelta ben ponderata, che vedrà il trentaquattrenne comasco affiancare altri volti noti dell’associazione, da sempre impegnata nella diffusione di una cultura fondata sulla tutela della vita e sulla responsabilità collettiva verso il pianeta. Andrea Candeo non è nuovo a iniziative di questo genere. Già da diversi anni, attraverso gli articoli che firma per svariate testate...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Andrea Candeo, tra i più belli d'Italia, ora volto delle campagne di “Rispetto per tutti gli animali” Notizie correlate Andrea Candeo, il “più bello d’Italia” diventa animalista: nuova campagna tra etica, immagine e comunicazioneTrentaquattro anni, agronomo di formazione e volto noto dopo il titolo de “Il più bello d’Italia”, Andrea Candeo è il nuovo testimonial scelto da... Italia Under 21, un volto nuovo tra i convocati di Baldini: è arrivato ieri sera a Tirrenia! Di chi si tratta, tutti gli aggiornamentiMercato Napoli: il punto sui rinnovi di McTominay, Anguissa, Lobotka e novità nel futuro di Lukaku. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Andrea Candeo nuova scelta di Rispetto per Tutti gli Animali; Rispetto per Tutti gli Animali rafforza la sua squadra di testimonial: accanto a Simone Di Matteo arriva il più bello d'Italia; BARONE ITALIA INAUGURA IL NUOVO SPAZIO PROGETTUALE ALL’INTERNO DEL METROQUALITY ATELIER; Andrea Candeo, il più bello d’Italia diventa animalista: nuova campagna tra etica, immagine e comunicazione | Libero Quotidiano.it. Andrea Candeo, tra bellezza e responsabilità: il nuovo volto di «Rispetto per Tutti gli Animali»La bellezza, specialmente quella esteriore, è un concetto che permea la società contemporanea nella sua totalità. msn.com Ecosostenibilità, il progetto di Ispra e dell’Agronomo Andrea CandeoAvrà inizio nelle prossime settimane il progetto di riqualificazione e valorizzazione che interesserà il Comune di Ispra, in provincia di Varese. L’amministrazione comunale guidata da Melissa De ... affaritaliani.it