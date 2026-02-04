Venti forti e mareggiate scattano 20 ore di allerta meteo ' gialla' nel Foggiano

Venti forti e mareggiate colpiscono il Foggiano, con l’allerta gialla che resta in vigore fino alle 20 di oggi. La Protezione civile regionale ha annunciato venti da burrasca provenienti dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste esposte. La situazione ha già causato disagi e preoccupazioni tra gli abitanti e le autorità locali.

"Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte".È quanto previsto nell'allerta meteo 'gialla' diramata dalla Protezione civile regionale: l'allerta è scattata a mezzanotte e resterà in vigore fino alle 20 di oggi, mercoledì 4 febbraio. Coinvolto l'intero.

