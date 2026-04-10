Nel 2025, il comune di Arezzo ha incassato circa 4,8 milioni di euro dalle multe e sanzioni stradali. Nella stessa regione, Firenze ha totalizzato 73,3 milioni di euro, risultando il comune toscano con i maggiori proventi derivanti da queste entrate. I dati sono stati resi noti nelle ultime rilevazioni ufficiali relative all’anno appena concluso.

Arezzo, 10 aprile 2026 – Con 73,3 milioni di euro è Firenze il comune della Toscana che nel 2025 ha registrato i maggior i proventi da multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti. Il valore supera di quasi il 19% quello del 2024 e fa guadagnare al capoluogo toscano il terzo posto nella classifica nazionale. È questo quanto emerso dalle elaborazioni di Facile.it su dati Siope*, che hanno messo in luce come, nel 2025, gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni capoluogo di provincia toscani abbiano superato i 124 milioni di euro, importo in aumento del 10% rispetto al 2024. I comuni che hanno incassato di più Firenze, come detto, è il comune toscano che ha dichiarato i maggiori proventi da multe stradali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Multe: ad Arezzo incassati 4,8 milioni nel 2025

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