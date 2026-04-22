Ancona moglie abusata sessualmente e maltrattata | marito condannato a 8 anni

A Ancona, un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver commesso violenza sessuale, maltrattamenti e aver diffuso immagini intime della moglie senza consenso. La donna avrebbe subito abusi di natura fisica e sessuale nel corso di un periodo, mentre il marito avrebbe anche condiviso materiali privati online. La condanna è arrivata a otto anni di reclusione.

Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato ad Ancona, dove un uomo è stato fermato per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e revenge porn ai danni della moglie. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per episodi di maltrattamenti e lesioni, è stato rintracciato e condotto in carcere dopo anni di comportamenti violenti e vessatori nei confronti della coniuge. Le indagini e la denuncia della vittima Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio a seguito di ripetuti episodi di maltrattamenti e lesioni perpetrati dall’uomo nei confronti della moglie. Negli...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ancona, moglie abusata sessualmente e maltrattata: marito condannato a 8 anni Notizie correlate Moglie maltrattata davanti ai figli: l’uomo del Ragusano condannato a 4 anni di carcereUn uomo di origine albanese, condannato a quattro anni di reclusione per maltrattamenti gravemente aggravati alla propria moglie davanti ai figli... Leggi anche: Maltrattata dal marito: denuncia dopo 15 anni