Maltrattata dal marito | denuncia dopo 15 anni

Una donna ha denunciato il marito dopo 15 anni di maltrattamenti, che si sono conclusi con l’esecuzione di un provvedimento di allontanamento da parte dei Carabinieri della stazione di Vezzano. La denuncia è arrivata dopo che il provvedimento è stato notificato e messo in atto dalle forze dell’ordine, ponendo fine a un lungo periodo di violenze familiari.

La fine di un incubo che durava da 15 anni. Questo è ciò che ha vissuto una donna dopo che il provvedimento di allontanamento del marito, denunciato per atti violenti, è stato eseguito dai Carabinieri della stazione di Vezzano. Fin dal 2011 l’uomo, spinto da una forte gelosia e da un atteggiamento di controllo ossessivo, si sarebbe reso responsabile di reiterate condotte violente sia a livello fisico che psicologico nei confronti della compagna convivente, anche in presenza dei figli minori.Tutto questo finché la donna non si è rivolta ai carabinieri della stazione di Vezzano sul Crostolo denunciando le violenze. Dopo aver ascoltato il racconto della donna, i carabinieri hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, il 39enne residente nel reggiano, in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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