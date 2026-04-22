Ancona si prepara ad accogliere il Mercatino Curiosando, che si terrà in piazza Cavour il 25 e 26 aprile. L’evento, dedicato al collezionismo e all’artigianato, vedrà la presenza di 70 espositori specializzati. La manifestazione si svolge su due giorni e mira a promuovere il vintage tra i giovani, attirando appassionati e curiosi da diverse zone.

Piazza Cavour si prepara a ospitare il Mercatino Curiosando nei giorni 25 e 26 aprile, un appuntamento dedicato al collezionismo e all’artigianato che vedrà la partecipazione di 70 espositori specializzati. A causa delle celebrazioni previste per la festività del 25 aprile nella piazza anconetana, l’organizzazione ha dovuto rimodulare gli orari: sabato l’evento sarà accessibile dalle 15:00 alle 19:00, mentre domenica l’apertura sarà totale, dalle 9:00 fino alle 19:00. L’evoluzione del mercato tra sostenibilità e nuove generazioni. Il ritorno di questo evento ad Ancona non è solo una ricorrenza commerciale, ma riflette un mutamento antropologico nei consumi che sta interessando il territorio marchigiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, 70 espositori in piazza: il vintage conquista i giovani

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