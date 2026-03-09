200 espositori | il più grande Vintage Market di Roma

Dal 14 al 15 marzo 2026, il San Paolo District in via Alessandro Severo 48 ospiterà il più grande Vintage Market di Roma, con la partecipazione di circa 200 espositori. L’evento si svolgerà nell’ex deposito ATAC e attirerà appassionati e collezionisti interessati a oggetti e abbigliamento d’epoca provenienti da diverse parti. La manifestazione rappresenta un’occasione per scoprire una vasta gamma di articoli vintage e retrò.

Il San Paolo District, ex deposito ATAC in via Alessandro Severo 48, accoglierà dal 14 al 15 marzo 2026 il più grande Vintage Market di Roma. Duecento espositori si preparano a trasformare lo spazio industriale in un luogo dove sostenibilità e creatività si incontrano tra capi d’epoca e oggetti unici. L’evento si svolgerà nel cuore del quartiere Centocelle, offrendo un’esperienza immersiva che va oltre la semplice vendita, includendo laboratori creativi per i bambini e spettacoli di burattini. L’ingresso è, ma l’offerta sarà vasta: dall’abbigliamento vintage ai giocattoli rari, fino al design moderno italiano. La rinascita degli spazi industriali come nuovi poli culturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

