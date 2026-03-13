Al Polo Fiere di Lucca, tra il 28 e il 29 marzo 2026, si terrà la nona edizione di Collezionando, un evento dedicato al mondo del collezionismo e del fumetto. La manifestazione vedrà la partecipazione di circa 170 espositori e 100 ospiti speciali, offrendo agli appassionati un’occasione di incontro e scambio. L’evento si svolge nel centro della città toscana, coinvolgendo numerosi appassionati e professionisti del settore.

Al Polo Fiere di Lucca, tra il 28 e il 29 marzo 2026, si rinnova l’appuntamento con il mondo del collezionismo e del fumetto attraverso la nona edizione di Collezionando. Questa manifestazione, organizzata da Lucca Comics & Games in collaborazione con il Comune, trasforma due giorni in un viaggio nel tempo dedicato alle passioni condivise tra generazioni diverse. L’evento si presenta come una risposta concreta alla necessità di rallentare i ritmi quotidiani, offrendo uno spazio dove le famiglie possono ritrovare emozioni legate agli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Con oltre cento ospiti confermati e più di centosettanta espositori, la fiera diventa un crocevia tra memoria storica e innovazione culturale, dove il vintage incontra il contemporaneo senza soluzione di continuità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca 2026: 170 espositori e 100 ospiti per il vintage

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