Salto con gli sci nella bufera a Milano Cortina | dopo il penis gate misure illegali anche ai piedi

Denis Tschofenig, campione del mondo di salto con gli sci, è stato squalificato a Milano Cortina a causa di alcune misure considerate “illegali” ai piedi. La decisione arriva dopo che l’atleta aveva già superato le qualifiche e stava per partecipare alla finale maschile, ma le autorità hanno fermato tutto all’istante. La disputa si è accesa nel bel mezzo di una giornata di vento forte che ha messo a dura prova gli atleti e le procedure di gara.

La squalifica immediata è toccata all'austriaco Denis Tschofenig, già campione del mondo di salto con gli sci, che aveva appena raggiunto la finale maschile. È stato trovato con calzature più lunghe di 4 millimetri: "Una mia sciocchezza, mi sento profondamente stupido". È il primo caso di Milano Cortina, già travolta dallo scandalo del cosiddetto "penis gate".