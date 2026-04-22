Anche il padre e la badante uccisi per soldi l’ipotesi dei pm di Firenze su Emiliano Milza in carcere con l’accusa di aver ucciso la compagna

L’inchiesta della procura di Firenze si amplia con l’accusa nei confronti di Emiliano Milza, 53 anni, già in carcere da gennaio con l’accusa di aver ucciso la sua compagna, Franka Ludwig. Gli investigatori ipotizzano che anche il padre e la badante della vittima siano stati uccisi per motivi legati ai soldi. La procura ha raccolto elementi che collegano le tre morti a questa ipotesi.

Si allarga l’inchiesta della Procura di Firenze che vede al centro Emiliano Milza, 53 anni, restaurant manager già detenuto dallo scorso gennaio con l’accusa di aver fatto uccidere la compagna Franka Ludwig. Nella giornata di oggi gli investigatori hanno compiuto un nuovo passo decisivo: è stata riesumata la salma del padre, Adriano Milza, morto nell’agosto 2022, su cui ora si concentrano pesanti sospetti. Secondo gli inquirenti, la morte dell’anziano potrebbe non essere stata naturale. La Procura ipotizza infatti un omicidio pluriaggravato, contestando a Milza di aver deliberatamente provocato il decesso del genitore per motivi economici....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Anche il padre e la badante uccisi per soldi”, l’ipotesi dei pm di Firenze su Emiliano Milza in carcere con l’accusa di aver ucciso la compagna Notizie correlate Franka Ludwig, contestati altri due omicidi a Emiliano Milza: avrebbe ucciso anche suo padre e una badanteA Emiliano Milza, ex chef detenuto dallo scorso gennaio con l'accusa di omicidio in concorso della compagna Franka Ludwig, la Procura contesta ora... Caso Milza, riesumata la salma del padre dell’uomo accusato di aver ucciso la compagnaFirenze, 22 aprile 2026 – E’ stata riesumata oggi, 22 aprile, la salma di Adriano Milza, padre di Emiliano, il restaurant manager fiorentino di 53... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Caso Franka Ludwig, a Emiliano Milza contestati altri omicidi: avrebbe ucciso il papà e la badante della madre; Firenze, contestati altri due omicidi al presunto assassino di Franka Ludwig; Compagna uccisa per la polizza vita. L’ex chef accusato di altri due omicidi; A Chi l'ha visto? colpo di scena sul caso Milza. Emiliano Milza, il caso a Chi l’ha visto | Lo chef ha ucciso anche il padre e la badante?A Chi l'ha visto si torna sul caso di Emiliano Milza, chef fiorentino in carcere per aver ucciso la compagna: sospetti su altre due morti Chi l’ha visto torna questa sera ad occuparsi del caso dello ... ilsussidiario.net Franka Ludwig, nuove accuse su Emiliano Milza: «Fece uccidere la compagna e forse (sempre per denaro) anche il padre»Riesumata mercoledì 22 aprile 2026 la salma di Adriano Milza, padre di Emiliano, il restaurant manager fiorentino di 53 anni, in carcere ... msn.com Colpo di scena nell’inchiesta sullo chef Emiliano Milza: è stato riesumato il corpo del padre. Oltre ad aver ucciso la compagna per intascare il premio dell’assicurazione l’uomo aveva già ucciso anche il padre e la badante peruviana Mentre la Procura indaga facebook