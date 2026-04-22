Il Milan si sta interessando a un giocatore con il nome di Koné, mentre l’Inter sta considerando Manu come possibile acquisto. Nel frattempo, il club rossonero sta monitorando anche Ismael, attaccante canadese del Sassuolo che ha segnato sei gol in Serie A. La finestra di mercato si apre con diverse trattative in corso, e le squadre sono alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione.

Goretzka, certo, ma non solo. Il Milan vuole cambiare più di un giocatore a centrocampo e per il mercato dell'estate segue Ismael Koné, canadese che sta facendo benissimo con il Sassuolo. Koné è nella lista del Milan e, curiosamente, fa nascere un parallelo con l'Inter, che dall'estate scorsa fa più di un pensiero a Manu Koné della Roma. Ismael Koné è nato nel 2002 ad Abidjan, in Costa d'Avorio, ma a 7 anni si è trasferito in Canada, a Montreal, con la mamma. Per questo gioca con la nazionale canadese. Il Sassuolo lo ha preso in estate dal Marsiglia e Ismael ha convinto presto Fabio Grosso ad affidarsi a un centrocampo molto definito: lui, Matic e Thorstvedt.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Anche il Milan punta il suo Koné: verso il derby degli... acquisti omonimi

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