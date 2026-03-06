Verso Milan-Inter | il derby è sempre una questione di tifo anche in campo

Il derby tra Milan e Inter si avvicina, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive squadre. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le società, e in caso di vittoria nerazzurra potrebbe portare a un significativo avvicinamento allo scudetto numero ventuno. La sfida si svolge in un clima di grande attesa e passione tra i sostenitori e i giocatori.

Si avvicina sempre di più Milan-Inter, derby che – in caso di vittoria nerazzurra – avvicinerebbe in maniera importante gli uomini di Cristian Chivu allo scudetto numero ventuno. Proprio sui protagonisti in campo, e in particolare della loro fede da giovanissimi, si è soffermata La Gazzetta dello Sport. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Verso Milan-Inter: il derby è sempre una questione di tifo (anche in campo) Squadre in campo, collette per i feriti. E anche il Milan fa il tifo per Kean"I ragazzi dell’Enotria 1908 oggi scenderanno in campo per essere vicini al loro compagno di squadra Kean". Leggi anche: Inter Juve, il tifo nerazzurro si mobilita: «Domani sera serve una cornice devastante». Il piano per il Derby d’Italia BORDOCAM INTER MILAN 0-1: scintille da derby, il rigore di Çalhanolu e Maignan-Allegri CAM | DAZN Una selezione di notizie su Verso Milan Inter il derby è sempre una.... Temi più discussi: Inter, Bonny recupera per il derby. Calhanoglu vuole esserci; Milan-Inter, ultimo treno Scudetto: perché la pressione è tutta sui rossoneri; Milan-Inter, il domandone a Pressing: chi vince il derby?; Bonny verso il recupero per il derby Milan-Inter: l’idea di Chivu e gli scenari in attacco. Milan, brutte notizie verso l’Inter: pessimismo per il calciatoreCome riportato da Sky Sport, anche nella giornata odierna Davide Bartesaghi ha svolto lavoro personalizzato e a parte rispetto al gruppo. Il calciatore del Milan, uscito anzitempo dalla sfida contro ... spaziomilan.it Derby da record: San Siro verso un sold out storico per Milan Inter. Rossoneri in vetta alla classifica degli incassiDerby da record: San Siro verso un sold out storico per Milan Inter. Rossoneri in vetta alla classifica degli incassi Mancano tre giorni a un derby che può cambiare il destino della Serie A 2025/26. M ... calcionews24.com Verso Milan-Inter: precedenti e curiosità della stracittadina. I rossoneri non vincono "in casa" da quattro anni #MilanPress - facebook.com facebook Verso #MilanInter: precedenti e curiosità della stracittadina. I rossoneri non vincono "in casa" da quattro anni #MilanPress x.com