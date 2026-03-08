Milan Inter Modric porta il suo pubblico al derby | 60 biglietti acquistati tra gli ospiti anche Mandzukic

Luka Modric ha acquistato 60 biglietti per il derby, portando con sé alcuni tifosi, tra cui anche Mandzukic. Il centrocampista croato, noto per la sua presenza in campo, ha deciso di partecipare all’evento, attirando l’attenzione dei fan delle due squadre. Tra gli ospiti figurano anche altri sostenitori provenienti dalla stessa cerchia. La partita si preannuncia ricca di emozioni e aspettative.

Derby Milan-Inter, Modric: 60 biglietti per amici, familiari e Mandzukic
Aria di derby di Milano: per Luka Modric è il secondo in carriera dopo la vittoria nel girone d'andata grazie al gol di Pulisic.

Il Milan non è l'Inter, ma tiene aperta la lotta e ha Modric. Appuntamento al derbyma di cosa parliamo?, è sbottato Conte quando gli hanno chiesto se il Napoli si sentisse ancora in corsa per lo scudetto: quasi spietato.

Milan-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A
L'Inter si prepara al derby che può rappresentare un crocevia decisivo nella corsa allo scudetto. Domenica sera a San Siro, contro il Milan padrone di casa, una vittoria permetterebbe ai nerazzurri di ...

Modric compra 60 biglietti per il derby con l'Inter di stasera: ecco per chi sono, c'è anche un amico vip
La spinta croata per vincere il derby: come rivelato da Sky, Luka Modric ha acquistato 60 biglietti per Milan-Inter, la sfida scudetto in programma questa sera alle 21 a San Siro.

Il derby tra Milan e Inter non è solo una delle partite più attese della serie A. È anche una sfida che attraversa la città di Milano, dalle tribune dello storico stadio San Siro fino ai quartieri più esclusivi dove vivono i protagonisti della partita.

#Milan- #Inter: le probabili formazioni di #Allegri e #Chivu x.com