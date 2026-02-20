tasse comunali a catania via libera alla rottamazione quinquies

Il Consiglio comunale di Catania ha approvato la “rottamazione quinquies” per le tasse locali, causando una possibile riduzione dei debiti per molti cittadini. La decisione permette ai contribuenti di sanare i loro debiti con il Comune attraverso una nuova rateizzazione, anche per somme più vecchie. La misura mira a facilitare il pagamento e a ridurre il contenzioso fiscale. La delibera riguarda le somme affidate alla riscossione comunale negli ultimi cinque anni. Restano da capire quali saranno le modalità pratiche di adesione alla nuova definizione.

Il Consiglio comunale di Catania ha dato il via libera all'adesione alla cosiddetta "rottamazione quinquies", aprendo la strada a una nuova definizione agevolata delle somme affidate alla riscossione comunale. La richiesta era stata avanzata dai consiglieri Bruno Brucchieri, Orazio Grasso e Simona Latino, ed è stata accolta dall'amministrazione. L'obiettivo: alleggerire il peso per famiglie e imprese. A commentare il risultato è stato Bruno Brucchieri, consigliere comunale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, che ha espresso soddisfazione per la decisione adottata dall'aula.

