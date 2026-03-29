Carlos Augusto e il futuro in bilico | il Napoli osserva l’Inter fissa il prezzo

Il futuro di Carlos Augusto rimane incerto mentre il Napoli monitora la situazione. L’Inter ha comunicato il prezzo richiesto per il suo trasferimento. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi sulla possibile cessione del calciatore, con le trattative che potrebbero influenzare le strategie delle due squadre. La questione resta aperta, senza ancora una decisione definitiva.

Il futuro di Carlos Augusto potrebbe presto diventare uno dei temi più caldi del mercato estivo. L’esterno brasiliano dell’Inter, protagonista di una stagione solida e in costante crescita, non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto con il club nerazzurro, aprendo così a possibili scenari di mercato. Arrivato con l’etichetta di rinforzo affidabile, Carlos Augusto ha saputo ritagliarsi spazio grazie alla sua duttilità e alla capacità di incidere sia in fase difensiva che offensiva. Tra le squadre più attente alla situazione ci sarebbe anche il Napoli, alla ricerca di profili in grado di rinforzare le corsie esterne. Il club partenopeo apprezza le caratteristiche del brasiliano, considerato ideale per il proprio sistema di gioco, e potrebbe decidere di affondare il colpo in caso di apertura concreta alla cessione. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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